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Путин: Армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом

Путин: Армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом Армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 12:51
Путин: Армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом

Армянское руководство фактически признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом", - указал он.

Путин также сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо.

"Он прислал мне развернутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет, мы с ним в постоянном контакте", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Vladimir Putin: Armenian leadership recognized Azerbaijan's sovereignty over Karabakh
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini tanıyıb"

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