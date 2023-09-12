Путин: Армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом

Армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Армянское руководство фактически признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом", - указал он.

Путин также сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо.

"Он прислал мне развернутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет, мы с ним в постоянном контакте", - сказал глава государства.