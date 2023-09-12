Путин: Армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом

Армянское руководство фактически признало суверенитет Азербайджана над Карабахом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом", - указал он.
Путин также сообщил, что находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и недавно получил от него развернутое письмо.
"Он прислал мне развернутое письмо. Мы с ним в контакте, здесь никаких проблем у нас с Арменией нет, и с премьер-министром Пашиняном проблем нет, мы с ним в постоянном контакте", - сказал глава государства.