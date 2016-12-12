Проживающие в Азербайджане граждане Кыргызстана проголосовали "за" поправки в Конституцию

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны результаты голосования на референдуме по внесению поправок в Конституцию Кыргызстана, состоявшегося в посольстве этой страны в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Кыргызстана в Баку, из зарегистрированных в Азербайджане 36 граждан Кыргызстана на голосование пришли 18 человек, "в основном сотрудники посольства, их семьи, а также обучающиеся в Баку курсанты".

По информации посольства, 16 человек проголосовали "за" поправки, 2 человека "против".

Отметим, что избирательный участок № 9012 в посольстве Кыргызстана был открыт в день голосования 11 декабря с 8 часов утра до 8 часов вечера.