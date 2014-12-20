Проживающие в Азербайджане граждане Узбекистана смогут проголосовать на парламентских выборах

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Проживающие в Азербайджане граждане Узбекистана смогут принять участие в голосовании на парламентских выборах 21 декабря.

Как сообщили Report в посольстве Узбекистана в Азербайджане, в связи с выборами в здании дипломатического представительства 21 декабря с 6.00 до 20.00 будет открыт избирательный участок. Для участия в голосовании зарегистрированы около 200 граждан Узбекистана, проживающих в Азербайджане.

Отметим, что делегация парламента Азербайджана примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Узбекистане. Делегация, состоящая из депутатов Милли Меджлиса Эльдара Ибрагимова, Айдына Аббасова и Этибара Гусейнова отправилась в Ташкент.