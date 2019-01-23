Александр Караваев: Азербайджанским производителям трудно попадать в российские торговые сети - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 23 января. REPORT.AZ/ В эксклюзивном интервью корреспонденту Report эксперт Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук Александр Караваев рассказал о нынешнем уровне российско-азербайджанских торгово-экономических отношений, проблемах, с которыми сталкиваются российские и азербайджанские экспортеры, а также о присутствии на российском рынке нелегальной продукции с оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и способах борьбы с этим явлением.

— На каком уровне находятся торгово-экономические отношения между Азербайджаном и Россией?

— С одной стороны, отношения в настоящее время между нашими странами находятся на пике, в то же время, в стоимостном отношении мы не достигли тех рубежей, которые были до кризиса 2013-2014 годов. По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами составил 2,5 млрд. долларов, что приблизило нас к показателям тех лет, однако взрывного роста все равно нет. С другой стороны, в плане потребителя несырьевой продукции Азербайджана Россия находится в лидерах, но речь, прежде всего, идет об аграрной продукции.

— Какие основные направления сотрудничества в области экономики и торговли?

— Одним из стрежней торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном является экспорт азербайджанской аграрной продукции в Россию.

На втором месте – отношения в области нефтегазовой отрасли. Что касается инвестиций, Россия вложила в экономику Азербайджана более 4 млрд. долларов. В качестве примера в сфере промышленной экономики, можно привести в пример Гянджинский автомобильный завод, который собирает автомобили УАЗ и КАМАЗ.

— Чего не хватает нашим торговым отношениям? Что нужно улучшить?

— Вы знаете, азербайджанским производителям трудно попадать в российские торговые сети. То же самое, российским производителям среднего и малого масштаба сложно пробиться на азербайджанский рынок.

В деле улучшения наших торговых отношений важна роль торгового представительства Азербайджана в России. Оно действует уже второй год и очень важна его работа в плане проведения торгово-выставочных мероприятий, поддержки различных сделок, знакомства российского рынка и российских потребителей с азербайджанской продукцией и так далее.

С азербайджанской стороны требуется, чтобы качество и масштабы товаров соответствовали восприятию российского рынка. Если мы говорим, к примеру, об аграрной продукции, то учитываются не только вкусовые свойства, но и упаковка, презентация, конкурентоспособность в сравнении с другими аналогичными товарами. Этот момент должна постоянно прорабатывать азербайджанская сторона, потому что это не минутное дело, а работа, которая требует постоянного внимания и совершенствования.

— Что вы можете сказать по поводу присутствия нелегальной продукции с оккупированного Нагорного Карабаха на российском рынке, в том числе в известных торговых сетях?

— Начнем с того, что эта продукция как "Арцахская" присутствует только на этикетках, а попадает она в Россию легально через юридические лица, зарегистрированные в Армении. Специально отлавливать эти партии в крупных сетевых магазинах никто не будет, потому что им не выгодно. Эти поставки находятся на стыке двух интересов. Это же не попадает в сферу специального административного регулирования или контроля со стороны контролирующих российских организаций, например, Роспотребнадзора. Для них главное – соответствие продукции качеству. Эти проблемы нужно решать где-то на другом уровне и пока что выявлять их приходится ручным методом. Так же как, например, выявляется присутствие Карабаха на туристических выставках по всему миру – раз и появился. И вот что делать? Никакого запрета этому ведь не поставишь. Если юридические лица, рекламирующие продукцию или туристический потенциал Карабаха, соблюдают закон, то запретить это официально никак нельзя. Все дело в том, что вопрос оккупации этих земель не связан с коммерческой деятельностью. Каким образом блокируются, скажем так, эти стенды на туристических выставках? Азербайджанский представитель идет к организатору и объясняет, что это вопрос дипломатического скандала. Но это же каждый раз надо выявить, пойти, объяснить и договориться, а закона, который мог бы автоматически обезопасить Азербайджан от таких проявлений, не существует.

Игбал Рустамов