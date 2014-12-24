​Президенты Украины и Грузии поздравили президента Азербайджана

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите искренние поздравления с днем рождения и пожелания доброго здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности во имя процветания и благополучия дружественного азербайджанского народа.

Уверен, что традиционная атмосфера взаимопонимания и доверия, неизменно присущая украинско-азербайджанским отношениям, будет и впредь надежной основой конструктивного сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой".

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также направил президенту Азербайджана поздравительное письмо, в котором отмечается:

"Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю дня рождения.

В этот знаменательный день хочу подчеркнуть, что Азербайджан под Вашим руководством успешно развивается в экономической, политической и культурной сферах. Грузия придает большое значение дружбе и стратегическому партнерству с Азербайджанской Республикой. Хочу еще раз поблагодарить Вас за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Еще раз хочу выразить уверенность в том, что устойчивые связи дружбы и сотрудничества между нашими странами благодаря совместным усилиям и впредь будут продолжаться и укрепляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу пригласить Вас с официальным визитом в Грузию. Для меня будет высокой честью радушно встретить Вас в Тбилиси. Убежден, что этот визит внесет вклад в углубление нашего партнерства, получившего новый импульс в 2014 году.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем почтении. Желаю Вам счастья, доброго здоровья и успехов в деятельности, а дружественному народу Азербайджан – мира и прогресса".