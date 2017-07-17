Президенты Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут трехстороннюю встречу до конца года

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана, Турции и Туркменистана проведут трехстороннюю встречу в Ашхабаде до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом агентству Sputnik сообщил посол Турции в Туркменистане Мустафа Капуджу.

По его словам, до встречи Ильхама Алиева, Реджепа Таййипа Эрдогана и Гурбангулы Бердымухаммедова состоится встреча глав МИД и министров энергетики трех стран. На встречах будут обсуждены детали намеченного саммита.

Напомним, что встреча трех лидеров должна была состояться в октябре 2016 но позже была отменена. Позже она должна была состояться в Турции, но также была перенесена из-за попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.