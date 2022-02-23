Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Report, информацию распространила Администрация президента Турции.
Лидеры двух стран обсудили региональные вопросы, в том числе отношения с Арменией.
Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган также обменялись мнениями по поводу напряженности между Россией и Украиной.
Лидеры двух стран договорились действовать скоординировано по региональным вопросам.