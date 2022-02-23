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Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос

Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Внешняя политика
23 февраля 2022 г. 18:03
Президенты Азербайджана и Турции обсудили отношения с Арменией и украинский вопрос

Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, информацию распространила Администрация президента Турции.

Лидеры двух стран обсудили региональные вопросы, в том числе отношения с Арменией.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган также обменялись мнениями по поводу напряженности между Россией и Украиной.

Лидеры двух стран договорились действовать скоординировано по региональным вопросам.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish presidents discuss Armenia, Ukraine
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında telefon danışığı olub

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