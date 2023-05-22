О нас

Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы

Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы Сегодня мы широко обсудили с господином президентом (Литвы) потенциальные сферы сотрудничества. Господин президент уже назвал их. Думаю, что потенциал действительно есть, ибо мы движемся в одном и том же направлении - в направлении обеспечения инвестиций
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 18:11
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы

Сегодня мы широко обсудили с господином президентом (Литвы) потенциальные сферы сотрудничества. Господин президент уже назвал их. Думаю, что потенциал действительно есть, ибо мы движемся в одном и том же направлении - в направлении обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 22 мая на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.

Отметив, что обе страны обладают огромным потенциалом ветровой энергии в Балтийском и Каспийском морях, глава государства подчеркнул, что этот вопрос стоит на повестке дня в обеих странах. "В нашем случае, хотя мы и перестраховались по вопросу обеспечения энергетической безопасности, но все же хотим сохранить больше природного газа для экспорта и использовать нашу природу - ветер и солнце - для производства электроэнергии. Особенно принимая во внимание, что в июле прошлого года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере", - добавил президент Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Both Lithuania and Azerbaijan pay great attention to the development of renewable energy
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Həm Litvada, həm də Azərbaycanda bərpaolunan enerji növlərinin yaradılmasına çox böyük diqqət göstərilir"

Самое читаемое

МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
16 мая 2023 г. 05:22
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
16 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi