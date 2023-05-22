Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы

Сегодня мы широко обсудили с господином президентом (Литвы) потенциальные сферы сотрудничества. Господин президент уже назвал их. Думаю, что потенциал действительно есть, ибо мы движемся в одном и том же направлении - в направлении обеспечения инвестиций

Сегодня мы широко обсудили с господином президентом (Литвы) потенциальные сферы сотрудничества. Господин президент уже назвал их. Думаю, что потенциал действительно есть, ибо мы движемся в одном и том же направлении - в направлении обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 22 мая на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.

Отметив, что обе страны обладают огромным потенциалом ветровой энергии в Балтийском и Каспийском морях, глава государства подчеркнул, что этот вопрос стоит на повестке дня в обеих странах. "В нашем случае, хотя мы и перестраховались по вопросу обеспечения энергетической безопасности, но все же хотим сохранить больше природного газа для экспорта и использовать нашу природу - ветер и солнце - для производства электроэнергии. Особенно принимая во внимание, что в июле прошлого года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере", - добавил президент Азербайджана.