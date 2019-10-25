Президент Венесуэлы прибыл с визитом в Азербайджан

24 октября Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов и другие официальные лица.