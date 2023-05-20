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Президент Узбекистана поздравил азербайджанского лидера

Президент Узбекистана поздравил азербайджанского лидера Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 16:52
Президент Узбекистана поздравил азербайджанского лидера

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Дорогой брат!

От имени народа Узбекистана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.

Ваша дальновидная внутренняя и внешняя политика, ускоренные реформы, проводимые Вами в экономической и социальной сферах, сегодня дают достойные результаты, положение и авторитет Азербайджана на международной арене постоянно повышаются. В этой связи хотел бы еще раз заявить, что мы полностью поддерживаем Ваши справедливые и решительные усилия по обеспечению мира и устойчивого развития в регионе. В результате сложившихся между нами особенно в последние годы тесных братских отношений, которые являются выражением общих чаяний наших братских народов, открытого и продуктивного диалога, обмена визитами на высшем и высоком уровнях наше стратегическое партнерство поднялось на совершенно новую ступень.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Уверен, что наш визит в Азербайджан в ближайшем будущем станет началом нового исторического периода в наших многоплановых и долгосрочных связях, выведет наше сотрудничество на более высокий уровень в соответствии с нашими желаниями и имеющимися возможностями.

Пользуясь случаем, в этот незабываемый и радостный в жизни Вашей страны день желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в неоценимой деятельности во имя развития Вашей страны, братскому народу Азербайджана – мира, устойчивого прогресса и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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