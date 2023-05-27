Президент Туркменистана: Сегодня Азербайджан играет важную роль в региональных и международных процессах

Сегодня Азербайджанская Республика уверенно продвигается по пути прогресса и динамичного развития, играет важную роль в региональных и международных процессах.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что дружественные, добрососедские связи между Туркменистаном и Азербайджаном будут и впредь развиваться по восходящей линии на общее благо.