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Президент Туниса принял верительные грамоты посла Азербайджана

Президент Туниса принял верительные грамоты посла Азербайджана Президент Тунисской Республики Каис Саид принял верительные грамоты посла Азербайджана в Алжирской Народной Демократической Республике и Тунисе Турала Рзаева.
Внешняя политика
11 июля 2024 г. 11:45
Президент Туниса принял верительные грамоты посла Азербайджана

Президент Тунисской Республики Каис Саид принял верительные грамоты посла Азербайджана в Алжирской Народной Демократической Республике и Тунисе Турала Рзаева.

Как сообщает Report, посол передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Туниса и заявил, что приложит все усилия для развития отношений между двумя странами.

Дипломат подчеркнул, что азербайджанская сторона будет рада видеть президента Туниса на климатической конференции COP-29, которая пройдет в Баку в ноябре текущего года.

Выразив признательность за приветствия, президент Туниса попросил передать и его приветствия президенту Ильхаму Алиеву. Он с радостью принял приглашение на COP29 и пожелал Азербайджану успехов в проведении этого престижного мероприятия.

Каис Саид выразил заинтересованность в развитии политических, экономических и гуманитарных отношений с Азербайджаном и пожелал Т.Рзаеву успехов на новой должности.

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Версия на азербайджанском языке Tunis Prezidenti Azərbaycan səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

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