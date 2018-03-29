Президент: Сотрудничество с Ираном в Каспийском море поднимется на более высокий уровень

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "Наше сотрудничество как на Каспийском море, так и в транспортном секторе поднимется на еще более высокую ступень, в то же время это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество".

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 28 марта после церемонии подписания документов во время выступления с Хасаном Роухани с заявлениями для прессы.

"Нынешняя встреча с президентом Роухани – наша 11-я встреча за последние четыре года. Эта цифра сама по себе является показателем. За последние четыре года я четыре раза совершал визит в Иран, а это – третий визит Хасана Роухани в Азербайджан. Мы также встречались в рамках международных мероприятий, и все встречи имеют большой смысл, большое значение. Достигнутые в ходе встреч договоренности выполняются, дают хорошие результаты. За последние четыре года было подписано много важных документов, которые придали большой импульс всестороннему развитию ирано-азербайджанских связей", - сказал глава государства.

Он также довел до внимания, что наши страны сотрудничают на международной арене и постоянно поддерживают друг друга:

"Мы также активно сотрудничаем на международной арене, постоянно поддерживаем друг друга. Мы всегда оказываем друг другу поддержку в рамках ООН, Организации экономического сотрудничества".

Президент отметил, что ведутся работы по углублению сотрудничества в экономической сфере между Азербайджаном и Ираном:

"Мы углубляем сотрудничество в экономической сфере, начался процесс взаимного инвестирования, и на предстоящем завтра бизнес-форуме состоится презентация по данному вопросу. Иран вкладывает инвестиции в Азербайджан, а Азербайджан – в Иран, и это инвестирование служит интересам обеих сторон. Уверен, что после нынешнего визита – сегодня мы говорили и об этом – будет предусмотрена организация дополнительного инвестирования. Сегодня соответствующим структурам были даны поручения по дальнейшему увеличению товарооборота, и я надеюсь, что мы станем свидетелями этого".

"Сегодня было подписано много документов. Среди них мне хотелось бы особенно отметить два документа. Эти документы связаны с нашей совместной работой на Каспийском море и строительством железной дороги Астара-Решт. Они имеют историческое значение, так как в результате реализации данных документов наше сотрудничество как на Каспийском море, так и в транспортном секторе поднимется на еще более высокую ступень, в то же время это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество", - добавил Ильхам Алиев.