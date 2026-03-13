Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 14:12
    Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Президент Словакии Петер Пеллегрини планирует посетить Азербайджан и его канцелярия сейчас обсуждает этот вопрос с азербайджанской стороной.

    Об этом Report заявил помощник президента Словакии по вопросам внешней политики Ян Кубиш.

    "Визит действительно планируется, он есть в повестке и сейчас по дипломатическим каналам ведутся переговоры с нашими друзьями в Азербайджане о подготовке этого визита", - сказал Кубиш.

    Кубиш не уточнил, к чему будет приурочен визит Пеллегрини, однако допустил, что он может принять участие во Всемирном форуме городов (WUF13), который пройдет в Баку.

    "Не могу дать точной информации по этому поводу. Но предполагаю, что это возможно, поскольку городское развитие - одна из важнейших тем для международного сообщества и для моей страны", - сказал помощник президента.

    Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır
