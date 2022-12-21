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Президент Сербии рассказал о невероятном прогрессе, свидетелем которого он стал в Азербайджане

Президент Сербии рассказал о невероятном прогрессе, свидетелем которого он стал в Азербайджане Каждый раз, приезжая в Азербайджан, посещая Баку, я становлюсь свидетелем больших перемен. Для человека, живущего в Азербайджане, это может показаться несколько необычным. Но это действительно так, потому что люди, живущие в стране, не могут видеть, наско
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 22:19
Президент Сербии рассказал о невероятном прогрессе, свидетелем которого он стал в Азербайджане

Каждый раз, приезжая в Азербайджан, посещая Баку, я становлюсь свидетелем больших перемен. Для человека, живущего в Азербайджане, это может показаться несколько необычным. Но это действительно так, потому что люди, живущие в стране, не могут видеть, насколько изменилась страна.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства, об этом сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Всякий раз, приезжая в Баку, я действительно становлюсь свидетелем большого прогресса. Я бы сказал, что вижу невероятный прогресс. Хочу поздравить Вас (Президента Ильхама Алиева), мой друг, с этим. Хочу поздравить граждан Азербайджана с таким прогрессом. Я радуюсь вашим достижениям. И моя делегация, и я сам являемся искренними друзьями азербайджанского народа и лично Вашими друзьями, господин Президент», - отметил президент Сербии.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya Prezidenti: "Hər dəfə Bakıya gələndə böyük tərəqqinin şahidi oluram"

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