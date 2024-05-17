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Вице-премьер: Албания в течение этого года откроет посольство в Азербайджане

Вице-премьер: Албания в течение этого года откроет посольство в Азербайджане Албания в течение 2024 года откроет посольство в Азербайджане.
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 07:41
Вице-премьер: Албания в течение этого года откроет посольство в Азербайджане

Албания в течение 2024 года откроет посольство в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Албанское телеграфное агентство, об этом заявила вице-премьер, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Балуку, представляя в парламенте страны проект закона "Об утверждении Соглашения об экономическом сотрудничестве между Советом министров Албании и правительством Азербайджана".

По ее словам, данное соглашение является очередным шагом, направленным на углубление двусторонних отношений. "Несмотря на большое расстояние между нами, мы находим способ навести прочные мосты и, несомненно, иметь многообещающее сотрудничество", - указала политик.

"Открытие посольства Азербайджана в Албании является долгожданным решением и доказательством серьезных намерений Баку в плане партнерства с Тираной, что позволит еще больше расширить наше сотрудничество и наладить динамичную и эффективную координацию", - подчеркнула Б.Балуку.

Вице-премьер добавила, что в ответ на это Албания в течение 2024 года откроет свое посольство в Азербайджане.

Напомним, что 6 мая 2024 года президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения об экономическом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания".

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: Albaniya il ərzində Azərbaycanda səfirlik açacaq

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