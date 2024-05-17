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Азербайджан возобновляет работу своего посольства в Иране, выбрано новое место для его размещения

Азербайджан возобновляет работу своего посольства в Иране, выбрано новое место для его размещения 09:56
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 10:04
Азербайджан возобновляет работу своего посольства в Иране, выбрано новое место для его размещения

После террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране в январе прошлого года возобновляет работу дипломатического представительства нашей страны в Иране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде, после террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране в январе прошлого года одним из основных направлений переговоров с иранской стороной был вопрос о предоставлении полной гарантии безопасности посольства.

"За последние несколько месяцев в рамках контактов и переговоров между официальными лицами двух стран ожидания нашей страны были доведены до иранской стороны", - отметил он, добавив, что обсуждался вопрос о новом месте для размещения посольства, более безопасного и отвечающего требованиям, необходимым для диппредставительства.

"В результате уже определено новое место для размещения посольства", - сказал он.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет подготовка для новой резиденции для посольства: "После завершения необходимых работ планируется возобновление деятельности посольства на новом месте".

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Версия на английском языке Azerbaijan's embassy in Iran relocated to new venue
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin yeri dəyişdirilib

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