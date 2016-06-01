​Президент Румынии подписал указ об отзыве посла из Азербайджана

Румыния отозвала своих послов из 7 стран

Бухарест. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ об отзыве полномочного и чрезвычайного посла в Азербайджане Даниэля Кристиану Чобану.

Как сообщает корреспондент восточно-европейского бюро Report, указом Чобану отзывается со своей должности.

Данный указ, подписанный президентом, будет касаться также послов в 6 государствах - Швейцарии, Бразилии, Сербии, Кувейте, Пакистане и Иране.

Согласно указу, миссия этих послов должна закончиться в течение 90 дней со дня подписания указа.

Отметим, что Д.К.Чобану работал послом в Азербайджане с 2011 года. До этого дипломат занимал должность первого секретаря в посольстве Румынии в Москве.