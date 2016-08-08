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    ​Президент России прибыл в Азербайджан

    Владимир Путин проведет двусторонние встречи с президентами Азербайджана и Ирана и примет участие в трехстороннем саммите

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл c рабочим визитом в Азербайджан. 

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    В аэропорту президента России Владимира Путина встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

    В  Баку В.Путин проведет двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Хасаном Рухани, а также примет участие в трехстороннем саммите.

    Планируется, что лидеры обсудят широкий круг вопросов, в частности, обменяются мнениями по Сирии, Афганистану, борьбе с терроризмом и наркотрафиком, наметят пути углубления экономического сотрудничества.

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