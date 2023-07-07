Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой

Между нами установились очень тесные и дружеские взаимоотношения. Политический диалог на высоком уровне между нашими странами отличается очень хорошей динамикой.

Между нами установились очень тесные и дружеские взаимоотношения. Политический диалог на высоком уровне между нашими странами отличается очень хорошей динамикой.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Албании Байрамом Бегаем в расширенном составе.

"Это важный фактор укрепления отношений между нашими странами, которые я бы назвал отличными и которые выражаются во взаимной поддержке на уровне международных институтов, а также в большом объеме практической работы на местах по вопросам энергетики и экономического развития", - отметил глава государства.