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Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой

Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой Между нами установились очень тесные и дружеские взаимоотношения. Политический диалог на высоком уровне между нашими странами отличается очень хорошей динамикой.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 14:05
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой

Между нами установились очень тесные и дружеские взаимоотношения. Политический диалог на высоком уровне между нашими странами отличается очень хорошей динамикой.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Албании Байрамом Бегаем в расширенном составе.

"Это важный фактор укрепления отношений между нашими странами, которые я бы назвал отличными и которые выражаются во взаимной поддержке на уровне международных институтов, а также в большом объеме практической работы на местах по вопросам энергетики и экономического развития", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: High-level political dialogue between Azerbaijan and Albania has a very good dynamism
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycanla Albaniya arasında yüksək səviyyədə siyasi dialoqun çox yaxşı dinamikası var”

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