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Президент: Мы будем сотрудничать с Сербией в двустороннем и многостороннем форматах

Президент: Мы будем сотрудничать с Сербией в двустороннем и многостороннем форматах Четыре дня назад было подписано соответствующее соглашение о поставках азербайджанской электроэнергии в Европу. Кабель, который будет проложен по дну Черного моря, подтвердит, что Азербайджан является важным поставщиком для Европы и в этой сфере.
Внешняя политика
21 декабря 2022 г. 18:08
Президент: Мы будем сотрудничать с Сербией в двустороннем и многостороннем форматах

Четыре дня назад было подписано соответствующее соглашение о поставках азербайджанской электроэнергии в Европу. Кабель, который будет проложен по дну Черного моря, подтвердит, что Азербайджан является важным поставщиком для Европы и в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Все это открывает новые возможности, новые горизонты, и мы, конечно, будем сотрудничать в данной сфере в двустороннем и многостороннем форматах", - сказал глава государства.

Отметив, что во время визита в Сербию он также дал соответствующие поручения, связанные с оборонной промышленностью, президент Азербайджана подчеркнул, что обе стороны обладают потенциалом и в этой сфере, и ожидается, что будут предприняты практические шаги для объединения этих потенциалов.

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