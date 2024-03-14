Президент: Лозунг премьера Армении о том, что "Карабах - это Армения" слишком амбициозен для такой страны

Президент: Лозунг премьера Армении о том, что "Карабах - это Армения" слишком амбициозен для такой страны

Знаменитый лозунг премьер-министра Армении о том, что "Карабах - это Армения", во-первых, является абсолютным нарушением международного права, а во-вторых, слишком амбициозен для страны, которая думала, что сможет удержать наши земли навсегда.

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Знаменитый лозунг премьер-министра Армении о том, что "Карабах - это Армения", во-первых, является абсолютным нарушением международного права, а во-вторых, слишком амбициозен для страны, которая думала, что сможет удержать наши земли навсегда. Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на открытии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира" 14 марта. "Поэтому нам пришлось преподать им урок в сентябре-ноябре 2020 года", - подчеркнул глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке President: Famous slogan articulated by Armenian PM that 'Karabakh is Armenia' was too ambitious for a country