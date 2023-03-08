Президент Латвии побывал в Ичеришехер

8 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Латвийской Республики Эгилс Левитс ознакомился с Ичеришехер, являющимся одним из памятников мирового культурного наследия.

8 марта находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Латвийской Республики Эгилс Левитс ознакомился с Ичеришехер, являющимся одним из памятников мирового культурного наследия.

Как сообщает Report, прогулка высокого гостя в Ичеришехер началась со знакомства с Девичьей башней. Президент Латвии был проинформирован об истории памятника, который считается одним из символов Баку. Было отмечено, что Девичья башня, основанная в VII-VI веках до нашей эры, была реставрирована в XII веке. Памятник высотой 28 метров и диаметром 16-16,5 метров состоит из основной башни цилиндрической формы и примыкающего к ней с южной стороны крупного опорного строения. В 2009-2013 годах здесь по поручению Президента Ильхама Алиева были проведены консервационные работы с целью сохранения этого памятника мирового значения и передаче его будущим поколениям в нынешнем виде.

Во время прогулки высокому гостю была предоставлена подробная информация о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о проводимых здесь ремонтно-благоустроительных и реставрационных работах. Было отмечено, что на территории Ичеришехер сохранились уникальные исторические архитектурные памятники, относящиеся к разным векам.

Затем Президент Латвии ознакомился с Центром традиционного искусства "Ичеришехер". Бренд центра "Дастан" вызвал большой интерес у высокого гостя. Здесь высокому гостю был вручен памятный подарок.

Знакомство с Ичеришехер произвело на президента Латвии Эгилса Левитса приятное впечатление.