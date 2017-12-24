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    Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана

    Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Уверен, что Ваш жизненный опыт и профессионализм и впредь будут служить стабильному развитию и благосостоянию Азербайджана.

    Надеюсь, что традиционное дружественные отношения между Казахстаном и Азербайджаном и впредь будут неуклонно развиваться на основе стратегического партнерства.

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Азербайджана – мира и прогресса.

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