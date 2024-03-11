Президент Казахстана: Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана

Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана и восстановлению суверенитета над всей территорией страны.

Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана и восстановлению суверенитета над всей территорией страны.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Акорды, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана сегодня в Баку.

"Мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим, инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами-союзниками. Перспективы очень хорошие при том понимании, что правительства будут заниматься реализацией договоренностей, которые будут достигнуты сегодня в форме подписанных документов, соглашений", - заявил Токаев.