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Президент Казахстана: Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана

Президент Казахстана: Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана и восстановлению суверенитета над всей территорией страны.
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 16:20
Президент Казахстана: Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана

Мы искренне радуемся исторической победе Азербайджана и восстановлению суверенитета над всей территорией страны.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Акорды, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана сегодня в Баку.

"Мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим, инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене, и пришли к общим выводам. Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами-союзниками. Перспективы очень хорошие при том понимании, что правительства будут заниматься реализацией договоренностей, которые будут достигнуты сегодня в форме подписанных документов, соглашений", - заявил Токаев.

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Версия на английском языке Kazakh president: ‘We sincerely rejoice at Azerbaijan’s historic victory’
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti: Biz Azərbaycanın tarixi qələbəsinə ürəkdən sevinirik

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