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Президент Ильхам Алиев встретился с Александром Лукашенко

Президент Ильхам Алиев встретился с Александром Лукашенко 26 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Санкт-Петербурге с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Внешняя политика
26 декабря 2023 г. 15:35
Президент Ильхам Алиев встретился с Александром Лукашенко

26 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Санкт-Петербурге с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Как сообщает Report, на встрече было вновь с удовлетворением отмечено успешное развитие двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, подчеркнуто, что существует хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Было указано, что встречи и контакты на высоком уровне способствуют укреплению двусторонних отношений.

Главы государств выразили уверенность, что наши связи и впредь будут укрепляться, состоялся обмен мнениями о дальнейших контактах и перспективах сотрудничества

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev belaruslu həmkarı ilə görüşüb

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