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Президент Ильхам Алиев: В 44-дневной Отечественной войне мы доказали, что Карабах – это Азербайджан

Президент Ильхам Алиев: В 44-дневной Отечественной войне мы доказали, что Карабах – это Азербайджан К сожалению, руководство Армении, когда-то признавшее Карабах Арменией, утратило шанс на мир. В 2019 году премьер-министр сегодняшней Армении сказал, что "Карабах – это Армения, и точка", и это фактически стало самым большим ударом по мирным переговорам.
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 19:18
Президент Ильхам Алиев: В 44-дневной Отечественной войне мы доказали, что Карабах – это Азербайджан
Президент Ильхам Алиев

К сожалению, руководство Армении, когда-то признавшее Карабах Арменией, утратило шанс на мир. В 2019 году премьер-министр сегодняшней Армении сказал, что "Карабах – это Армения, и точка", и это фактически стало самым большим ударом по мирным переговорам.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"В 44-дневной Отечественной войне мы доказали, что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Этот восклицательный знак мы поставили в Шуше 8 ноября 2020 года", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We proved in 44-day Patriotic War that Karabakh is Azerbaijan

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