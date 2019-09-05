Президент Ильхам Алиев принял председателя Совета директоров BP

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 5 сентября делегацию во главе с председателем Совета директоров компании BP Хельге Лундом.
Как сообщает Report, инфорацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 5 сентября делегацию во главе с председателем Совета директоров компании BP Хельге Лундом.
Как сообщает Report, инфорацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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