Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ

31 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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31 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives delegation led by OSCE chairman-in-office