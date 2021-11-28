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Президент Ильхам Алиев принимает участие в 15-м Саммите ОЭС в Ашхабаде

Президент Ильхам Алиев принимает участие в 15-м Саммите ОЭС в Ашхабаде Пятнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) стартовал 28 ноября в Ашхабаде.
Внешняя политика
28 ноября 2021 г. 11:29
Президент Ильхам Алиев принимает участие в 15-м Саммите ОЭС в Ашхабаде
Ильхам Алиев

Пятнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) стартовал 28 ноября в Ашхабаде.

Как передает Report, во встрече принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главы государств сфотографировались.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов приветствовал других гостей, прибывающих в Туркменистан для участия в XV Саммите Организации экономического сотрудничества.

Главы государства и правительства сделали совместное фото.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Aşqabadda İƏT-in XV Zirvə toplantısında iştirak edir

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