    Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 22:11
    Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.

    Как сообщает Report, глава государства поздравил премьер-министра Ираклия Кобахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.

    Ираклий Кобахидзе выразил президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравления.

    В ходе телефонного разговора президент Азербайджана и премьер-министр Грузии отметили, что отношения между нашими странами носят дружественный характер и характер стратегического партнерства, провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в различных сферах.

    Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinə zəng edib

