Президент Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 22:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе.
Как сообщает Report, глава государства поздравил премьер-министра Ираклия Кобахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья и новых успехов в деятельности.
Ираклий Кобахидзе выразил президенту Азербайджана признательность за проявленное внимание и поздравления.
В ходе телефонного разговора президент Азербайджана и премьер-министр Грузии отметили, что отношения между нашими странами носят дружественный характер и характер стратегического партнерства, провели обмен мнениями о развитии сотрудничества в различных сферах.
