Президент Ильхам Алиев поздравил глав Совета ЕС и Европейской комиссии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится: "Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее расширение связей между Азербайджаном и Европейским Союзом, всестороннее развитие и углубление нашего сотрудничества".

Глава государства пожелал Шарлю Мишелю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности.

В поздравительном письме президента Ильхама Алиева новоизбранному президенту Европейской комиссии госпоже Урсуле фон дер Ляйен глава государства выразил убежденность, что сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом и впредь будет успешно развиваться во взаимных интересах обеих сторон.

Президент Азербайджана пожелал новоизбранному президенту Европейской комиссии крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе.