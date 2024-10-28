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Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу

Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чешской Республики Петру Павелу.
Внешняя политика
28 октября 2024 г. 11:30
Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чешской Республики Петру Павелу.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Чешской Республики.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения дружественных отношений между Азербайджаном и Чехией, развития нашего сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates his Czech counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev çexiyalı həmkarını təbrik edib

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