Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чешской Республики Петру Павелу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Чешской Республики.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения дружественных отношений между Азербайджаном и Чехией, развития нашего сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного благополучия и процветания".