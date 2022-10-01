Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 1 октября - Дня образования КНР.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 1 октября - Дня образования КНР.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш дружественный народ по случаю 1 октября - Дня образования Китайской Народной Республики, передаю наилучшие и искренние пожелания.

За последние 73 года Китайская Народная Республика, добившись поразительных достижений во всех сферах жизни, как в экономической, социальной, научно-технической, так и в международной плоскости, вступила в качественно новый этап своего развития. Сегодня мы являемся свидетелями больших успехов, достигнутых под Вашим лидерством страной, обладающей мощной экономикой, отличающейся активной ролью и позицией на международной арене. Азербайджан, как дружественная страна, рад видеть успехи Китая.

Мы придаем особое значение азербайджано-китайским связям, опирающимся на исторические традиции. Хочу с удовлетворением отметить, что за тридцать лет, прошедших с момента установления наших дипломатических отношений, дружественные связи между нашими странами, сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, динамично развиваясь, достигли уровня стратегического партнерства.

Мы высоко оцениваем поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан также всегда однозначно поддерживал суверенитет и территориальную целостность Вашей страны.

В настоящее время имеются хорошие перспективы для обогащения новым содержанием нашего эффективного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем во всех сферах, в частности, в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной областях. В то же время мы заинтересованы в расширении проводимых совместно с китайскими компаниями работ по реконструкции и восстановлению на наших освобожденных от оккупации территориях. Уверен, что мы сможем еще больше укрепить и углубить взаимовыгодное сотрудничество, в полном объеме используя имеющийся потенциал в различных сферах, в том числе в рамках инициированного Вами проекта «Пояс и путь».

С наилучшими впечатлениями вспоминаю нашу встречу в рамках недавно проведенного в Самарканде Саммита Шанхайской организации сотрудничества. Считаю, что проведенные нами обстоятельный обмен мнениями и обсуждения придадут новый импульс всестороннему развитию межгосударственных связей, построенных на взаимном доверии и поддержке. Уверен, что совместными усилиями азербайджано-китайская дружба и стратегическое партнерство и впредь будут расширяться и укрепляться на благо наших народов и в интересах наших стран.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Китая – постоянного мира и процветания".