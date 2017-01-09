Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования высшему руководителю Ирана и главе государства

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования высшему руководителю Исламской Республики Иран Аятолле Сейиду Али Хаменеи в связи с кончиной бывшего президента Исламской Республики Иран аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Ваше преосвященство, уважаемый Аятолла Хаменеи,

Глубоко опечален известием о кончине бывшего президента Исламской Республики Иран, видного государственного и общественно-политического деятеля аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Аятолла Али Акбар Хашеми Рафсанджани, вся деятельность и жизненный путь которого служат примером преданности государству и народу, был известен как мудрый и дальновидный политик. Аятолла Али Акбар Хашеми Рафсанджани внес большой вклад в формирование и расширение связей между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Ирана".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выразил соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

В тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

Крайне опечален известием о кончине бывшего президента Исламской Республики Иран, выдающегося государственного и общественно-политического деятеля аятоллы Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Принимавший активное участие в победе Иранской исламской революции Али Акбар Рафсанджани внес большой вклад в развитие отношений дружбы и сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой. Светлая память о нем будет жить вечно.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье и близким покойного, всему народу Ирана".