Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате оползня, произошедшего в Ошской области.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Кыргызстана, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".