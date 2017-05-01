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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики

    Президент Азербайджана: Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате оползня, произошедшего в Ошской области© Azertag.az

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Кыргызской Республики Алмазбеку Атамбаеву.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый Алмазбек Шаршенович,

    Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате оползня, произошедшего в Ошской области.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Кыргызстана, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".

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