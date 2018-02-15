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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Дональду Трампу

    Глава государства пожелал исцеления раненым

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту США Дональду Трампу письмо с соболезнованием.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженного нападения в школе города Паркленд штата Флорида.

    В связи с этим чудовищным происшествием от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю исцеления раненым".

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