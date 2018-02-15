Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Дональду Трампу

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту США Дональду Трампу письмо с соболезнованием.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженного нападения в школе города Паркленд штата Флорида.
В связи с этим чудовищным происшествием от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю исцеления раненым".
News DepartmentАвтор новости
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