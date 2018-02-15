Президент Ильхам Алиев выразил соболезнование Дональду Трампу

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту США Дональду Трампу письмо с соболезнованием.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженного нападения в школе города Паркленд штата Флорида.

В связи с этим чудовищным происшествием от имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю исцеления раненым".