Ильхам Алиев встретился с президентом Мальты Марией-Луизой Колейро Прекой

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Мальта Марией-Луизой Колейро Прекой.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил признательность президенту Мальты Марии-Луизе Колейро Преке за прибытие в Баку для участия в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН. Глава государства оценил этот визит также и как хорошую возможность для проведения обмена мнениями о двусторонних связях и сказал, что взаимодействие между нашими странами развивается в позитивном русле.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что между Азербайджаном и Мальтой имеются сферы сотрудничества, базирующиеся на взаимных интересах. Подчеркнув, что наша страна успешно проводит подобные представительные международные мероприятия, глава государства выразил надежду на то, что визит госпожи президента в Баку пройдет плодотворно.

Выразив признательность за теплый прием и гостеприимство, президент Мальты Мария-Луиза Колейро Прека рассказала о значении Форума, высоком уровне его организации и большом впечатлении, которое на нее произвело содержательное выступление президента Ильхама Алиева на открытии мероприятия. Подчеркнув важность взаимных визитов для развития двусторонних связей, президент Мальты также коснулась перспектив плодотворного сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, торговой, туристической и других сферах.

На встрече состоялся обмен мнениями о связях между Азербайджаном и Европейским Союзом.