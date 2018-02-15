Президент Ильхам Алиев встретился с первым заместителем премьер-министра Грузии - ДОПОЛНЕНО

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 15 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с первым заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Дмитрием Кумсишвили.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

***

Глава государства отметил, что Азербайджан и Грузия долгие годы активно сотрудничают. Президент Ильхам Алиев сказал, что это сотрудничество создает широкие возможности не только для Азербайджана и Грузии, но и для многих стран в целом. Успешно реализуется проект "Южный газовый коридор", что является показателем возможностей и партнерства наших стран.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и Грузия реализуют глобальные проекты и в транспортной сфере. Сотрудничество в нефтегазовой сфере еще более сближает наши страны и создает основу для устойчивого развития.

Сообщив, что проект "Южный газовый коридор" уже охватывает семь стран, президент Ильхам Алиев отметил большую важность согласования интересов между странами-производителями и транзитерами. Мы добились этого, и это является гарантией наших будущих успехов.

Первый заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия премьер-министра Георгия Квирикашвили. Подчеркнув важность участия Грузии в этом проекте, гость сказал, что благодаря реализации Южного газового коридора в его стране открылись тысячи новых рабочих мест.

Дмитрий Kумсишвили подчеркнул, что Азербайджан и Грузия вместе успешно реализуют глобальные проекты. Эти проекты имеют большое значение и для Азербайджана, и для Грузии, и для Турции и Европы.

Глава государства выразил признательность за приветствия премьер-министра Георгия Квирикашвили, просил передать его приветствия премьер-министру Грузии.