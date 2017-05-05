Президент Ильхам Алиев встретился с главой государства Мали

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ 5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом Республики Мали Ибрагимом Бубакаром Кейта.

Как сообщает Report, на встрече было особо подчеркнуто важное значение IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку. Было выражено удовлетворение уровнем политических связей между нашими странами, отмечена также важность развития сотрудничества в экономической сфере.

Выразив признательность за высокое гостеприимство в Азербайджане, президент Мали довел до внимания, что наша страна, под руководством Ильхама Алиева прошла в последние годы большой путь развития, завоевала высокий авторитет в мире. Президент Ибрагим Бубакар Кейта сказал, что завоевание главой государства большого процента голосов на выборах, проведенных в Азербайджане, свидетельствует о доверии народа к президенту Азербайджана. Выразив удовлетворение от стремительного развития Азербайджан, президент Мали сказал, что Баку стал центром межкультурного диалога в мире.

Выразив интерес к развитию двусторонних связей с Азербайджаном, высокий гость сказал, что есть потребность в изучении опыта Азербайджана в различных сферах экономики, в том числе в сельском хозяйстве, а также технических возможностей, управленческой практики. Президент Мали отметил, что существуют хорошие перспективы для сотрудничества с Азербайджаном в военно-технической, энергетической сферах, отметил интерес к изучению опыта нашей страны в борьбе с терроризмом.

Отметив, что существуют хорошие возможности для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Мали, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наши страны плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций. Глава государства отметил важность рассмотрения возможностей экономического сотрудничества, взаимной торговли и вложения инвестиций между нашими странами.