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    ​Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем ОИС

    Была выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и ОИС

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 18 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретились с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Иядом бин Амин Мадани.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества, а также дана высокая оценка осуществляемым в различных сферах совместным проектам.

    Напомнив об официальном апрельском визите в Саудовскую Аравию, президент Ильхам Алиев заявил об успешности визита и развитии сотрудничества в различных областях.

    Генсек Организации исламского сотрудничества Ияд бин Амин Мадани коснулся осуществляемых в Баку широкомасштабных ремонтных работ, произведших на него глубокое впечатление.

    Касаясь значения проводимого уже в третий раз в Баку Всемирного форума межкультурного диалога, Ияд бин Амин Мадани затронул значимость мероприятия и отметил важное значение, которое представляет данное мероприятие с точки зрения знакомства с различными мнениями.

    В ходе беседы была выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между Азербайджаном и Организацией исламского сотрудничества.  

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