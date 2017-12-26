Президент Ильхам Алиев: Россия играет одну из ведущих ролей в международных вопросах - ОБНОВЛЕНО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Россия является стабилизирующим фактором в мировом масштабе и играет одну из ведущих ролей в международных вопросах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время неформальной встречи глав государств СНГ, которая проходит в Москве.

Президент Азербайджана отметил, что Россия - это главное государство Содружества, объединяющая его страна. Поэтому все позитивные процессы, происходящие в России, влияют на всех членов Содружества.

"Россия под руководством Владимира Путина достигла больших успехов в социально-экономическом развитии. Россия обладает большим влиянием в международном мире и играет одну из ведущих ролей в международных вопросах", - сказал президент Азербайджана.

***23:16

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев прибыл в государственную резиденцию "Ново-Огарево" для участия в проводимой в Москве неофициальной встрече глав государств СНГ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Затем главы государств СНГ сделали совместное фото.

Далее состоялась неофициальная встреча глав государств СНГ.

Главы государств выступили на встрече.

В заключение от имени Президента России Владимира Путина был устроен официальный прием в честь глав государств стран СНГ.