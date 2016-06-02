Президент Ильхам Алиев: Принятие необоснованных резолюций стало причиной прекращения связей нашей страны с Европарламентом

"В настоящее время у нашей страны нет никаких связей с Европарламентом"

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-председателя группы ALDE – фракции либерал-демократов в Европейском парламенте, докладчика Программы "Восточное партнёрство" по Азербайджану Норику Николаи и члена Европейского парламента Ивету Григуле.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что основную роль в связях с Европейским парламентом сыграли резолюции, принятые этой структурой в связи с нашей страной. Президент Ильхам Алиев заявил, что принятие полных оскорблений и совершенно необоснованных резолюций стало причиной прекращения связей нашей страны с данной структурой. В настоящее время у нашей страны нет никаких связей с Европарламентом, и это произошло не по вине Азербайджана. Наша страна лишь защищала свою справедливую позицию. Глава государства подчеркнул, что самые высокопоставленные представители структуры – ее президент и вице-президент фактически являются частью антиазербайджанских сил, озвученные ими оскорбительные заявления, нападки и клевета поставили под вопрос перспективы связей Азербайджана с Европейским парламентом. Президент Ильхам Алиев сказал, что в результате таких отношений в парламенте Азербайджана до сих пор не создана рабочая группа по сотрудничеству с этой структурой. Отметив, что наряду со всем этим в Европарламенте есть депутаты, справедливо относящиеся к Азербайджану, глава государства сказал, что они объективно подходят к вопросам, подчеркнул, что во время принятия в сентябре прошлого года последней резолюции была продемонстрирована большая поддержка Азербайджану. Президент Ильхам Алиев заявил, что позиция некоторых руководящих лиц Европарламента в принятии несправедливых антиазербайджанских резолюций противоречит позиции Европейской комиссии.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в рамках состоявшегося в прошлом году успешного визита президента Совета Европейского Союза Дональда Туска в Азербайджан обе стороны проявили большой интерес к развитию наших связей. В феврале этого года верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини совершила визит в нашу страну, что послужило дальнейшему укреплению сотрудничества между Еврокомиссией и Азербайджаном. В настоящее время эти связи успешно развиваются. Между Азербайджаном и многими государствами-членами Евросоюза подписаны или приняты документы о стратегическом партнерстве. В то же время Азербайджан успешно продолжает свою деятельность в Совете Европы, который также высоко оценивает идущие в Азербайджане процессы. Все это еще раз свидетельствует о том, что некоторые руководящие лица и антиазербайджанские группировки Европарламента, занимая несправедливую позицию, просто хотят нарушить европейско-азербайджанские связи, и до тех пор, пока эти деструктивные силы не внесут поправки в свою политику, Азербайджан не намерен восстанавливать связи с Европейским парламентом.

Вице-председатель группы ALDE – фракции либерал-демократов в Европейском парламенте, докладчик Программы "Восточное партнёрство" по Азербайджану Норика Николаи сказала, что сложившаяся с Азербайджаном ситуация меняется, и выразила желание восстановить связи между Европарламентом и Азербайджаном. Подчеркнув, что деятельность группы ALDE - фракции либерал-демократов, в которую она входит в Европейском парламенте, демонстрирует поддержку нашей стране, Норика Николаи отметила, что группа будет продолжать работу в этом направлении. Сообщив, что готовит отчет о сотрудничестве Азербайджана с Европарламентом, Норика Николаи сказала, что цель ее визита в нашу страну заключается в проведении окончательного обмена мнениями в связи с отчетом.

Глава государства поблагодарил Норику Николаи за объективную и справедливую позицию и просил передать его приветствия депутатам Европейского парламента, являющимся друзьями Азербайджана.