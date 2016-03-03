Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра России

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ 3 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Российской Федерации Дмитрием Рогозиным.

Как сообщает Report, глава государства отметил, что визит заместителя премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Рогозина в Азербайджан создает хорошую возможность для того, чтобы еще раз рассмотреть вопросы, связанные с повесткой дня двусторонних отношений между нашими странами. Отметив эффективность деятельности Межправительственной совместной комиссии в укреплении связей, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за минувший период комиссия выполнила ряд задач. Глава государства сказал, что сегодня обе страны характеризуют двусторонние отношения как стратегические партнерские связи. Президент Ильхам Алиев расценил это как высокую оценку совместных достижений в области сотрудничества.

Отметив, что между Азербайджаном и Россией существуют активные политические отношения, президент Ильхам Алиев подчеркнул регулярные связи между главами государств, сообщил, что как в ходе личных контактов, так и во время телефонных разговоров обсуждает с президентом Российской Федерации многочисленные важные вопросы и по многим вопросам повестки дня достигнуто взаимопонимание. Коснувшись товарооборота между нашими странами, президент Ильхам Алиев сообщил, что ведется активная работа по увеличению объема экспорта азербайджанской продукции в Россию. Глава государства сказал, что наша страна заинтересована в том, чтобы российский экспорт традиционно занимал одно из важных мест, даже первое место в азербайджанском импорте. Отметив успешное развитие сотрудничества во всех сферах, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона придает большое значение двусторонним отношениям между нашими странами в различных направлениях, в том числе в политической, экономической, энергетической, военно-технической, гуманитарной областях. Глава государства сказал, что в региональном масштабе в рамках соответствующих структур также создан формат сотрудничества, проводятся региональные форумы, подчеркнул, что в этом направлении наблюдается позитивная динамика. Особо отметив, что политическое руководство обеих стран придает импульс этому делу, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что соответствующие структуры государств действуют в едином направлении.

Заместитель премьер-министра Российской Федерации Дмитрий Рогозин сказал: "Господин президент, хочу особо отметить, что, несмотря на происходящий в последние годы в мире экономический кризис и известные события на рынке углеводородов, нашей Межправительственной совместной комиссии удалось добиться еще большего расширения сотрудничества. Сегодня мы видим, что контакты между главами двух государств не только возросли, но и стали охватывать, наряду с двусторонними отношениями, также весь спектр региональных вопросов".

Дмитрий Рогозин отметил, что возникшие в настоящее время на международной арене, в ближневосточном регионе угрозы, в том числе террористические угрозы и другие проблемы, являются важными вопросами, обсуждаемыми на региональном уровне. Подчеркнув, что двусторонние отношения между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой в настоящее время находятся на самом высоком уровне, Дмитрий Рогозин сообщил, что на уровне Межправительственной совместной комиссии обсуждаются вопросы, связанные с дальнейшим расширением связей в различных областях, в том числе в экономической, культурной, образовательной и других сферах. Отметив, что в период применения секторальных санкций против России Азербайджан активно поддержал Российскую Федерацию, Дмитрий Рогозин с удовлетворением подчеркнул рост экспорта азербайджанской сельскохозяйственной продукции в Россию. Он сказал, что сельскохозяйственная продукция Азербайджана очень хорошо известна в России, сообщил, что для размещения поставляемой из нашей страны продукции созданы специальные склады.