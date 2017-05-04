 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря НАТО по общественным вопросам

    Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана© president.az

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря НАТО по общественным вопросам Таджана Ильдема.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi