Президент Ильхам Алиев принял председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

8 сентября, 2017 11:07

© Azertag Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.