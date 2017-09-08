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    Президент Ильхам Алиев принял председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

    Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.© Azertag

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен. 

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

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