Президент: В Азербайджане достигнуто стремительное развитие во всех секторах

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World Султана Ахмеда бин Сулайема.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Передав приветствия вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, Эмира Дубая Шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума и поздравления по случаю достигнутых Азербайджаном успехов в экономической сфере, Султан Ахмед бин Сулайем сказал, что его страна всегда готова вносить вклад в экономику Азербайджана. Отметив, что восхищен красотой Баку, в город приезжает большое количество туристов из различных стран, Султан Ахмед бин Сулайем подчеркнул, что вложение инвестиций в развитие столицы является дальновидным шагом, поздравил Президента Ильхама Алиева по этому случаю. Гость отметил значение того, что в нынешний период, когда нефтяные страны страдают от кризиса, Азербайджан добился диверсификации экономики. Султан Ахмед бин Сулайем выразил уверенность в том, что соглашение, которое будет подписано сегодня в Баку в связи с экономической зоной по типу Зоны свободной торговли, включая территорию Международного морского торгового порта, также будет успешным для экономики Азербайджана.

С удовлетворением вспомнив проведенные встречи с вице-президентом и премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, Эмиром Дубая Шейхом Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом в ходе его официального визита в эту страну, Президент Ильхам Алиев сказал, что связи между нашими странами развиваются очень успешно. Отметив, что соглашение, которое будет подписано сегодня с группой компаний DP World, послужит делу дальнейшего укрепления связей между нашими странами, глава государства выразил надежду на то, что начинающийся новый проект создаст новые возможности в области открытия дополнительных рабочих мест и роста внутреннего валового продукта. Подчеркнув, что в последнее время в Азербайджан приезжает большое число туристов из различных стран, в том числе стран Персидского залива, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан встал на путь диверсификации экономики, в республике достигнуто стремительное развитие во всех секторах, включая промышленность, туризм, транспорт, сельское хозяйство, и все это, в свою очередь, создает хорошие возможности для устранения возникших проблем в период резкого падения цен на нефть.

Глава государства выразил признательность за приветствия вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, Эмира Дубая Шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, просил передать его приветствия Шейху Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму.