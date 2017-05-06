Президент Ильхам Алиев: Наша цель заключается в превращении туризма в одну из основных отраслей экономики - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Министр Наби Авджи передал главе государства приветствия и наилучшие пожелания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на встрече говорилось о значении IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, было подчеркнуто, что мероприятие служит делу сближения культур и народов, расширению сотрудничества в этой сфере.

Глава государства отметил важность представления Турции на таком уровне на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Наби Авджи выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную Азербайджаном его стране в связи с несправедливым решением, принятым недавно по Турции Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Глава государства вновь подчеркнул несправедливость этого решения, отметил, что Азербайджан категорически осуждает его. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество наших стран в международных организациях продолжится и впредь.

Министр культуры и туризма Турции Наби Авджи сказал, что в его стране с интересом наблюдают за развитием туризма в Азербайджане.

Подчеркнув, что государство проявляет особое внимание развитию туристического сектора в Азербайджане, президент Ильхам Алиев отметил, что цель заключается в превращении туризма в одну из основных отраслей экономики.

На встрече было отмечено успешное развитие связей в области культуры и туризма, значение обмена опытом в этой сфере, состоялся обмен мнениями о перспективах нашего сотрудничества.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать его приветствия президенту Турции.

***13:30

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ 6 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром культуры и туризма Турции Наби Авджи.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.