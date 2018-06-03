Президент Ильхам Алиев принял генсека Международной организации гражданской обороны - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 июня принял генерального секретаря Международной организации гражданской обороны (МОГО) Владимира Кувшинова. Как передает Report, глава государства отметил значение предстоящего завтра в Баку мероприятия в связи с 10-летием создания Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и участия в нем генерального секретаря Международной организации гражданской обороны. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что успешное сотрудничество между Азербайджаном и Международной организацией гражданской обороны будет продолжаться и впредь.

Выразив удовлетворение участием в предстоящем завтра в Баку мероприятии по случаю 10-летия создания Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Владимир Кувшинов в то же время подчеркнул значение регламента обмена информацией, который будет подписан между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и руководимой им структурой, с точки зрения укрепления сотрудничества. Владимир Кувшинов отметил, что Азербайджан является одним из активных членов Международной организации гражданской обороны, и наша страна вносит вклад в деятельность этой организации, связанную со стратегическим развитием.

В ходе беседы говорилось о проводимой в Азербайджане работе в области гражданской обороны, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

***15:53

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 июня принял генерального секретаря Международной организации гражданской обороны (МОГО) Владимира Кувшинова. Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.